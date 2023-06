Allons jouer Médiathèque Saint-Marceau Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Allons jouer Médiathèque Saint-Marceau Orléans, 11 juillet 2023, Orléans. Allons jouer Mardi 11 juillet, 10h00 Médiathèque Saint-Marceau Entre amis, en famille ou en solo, venez jouer à la médiathèque en faisant votre choix parmi une sélection de jeux.

Tout public, entrée libre. Médiathèque Saint-Marceau 2, rue des Roses – 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T12:00:00+02:00

gratuit

