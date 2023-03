Jazz Notes vol.16 : The Police Médiathèque Saint Marceau Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Jazz Notes vol.16 : The Police Médiathèque Saint Marceau, 6 mai 2023, Orléans. Jazz Notes vol.16 : The Police Samedi 6 mai, 16h00 Médiathèque Saint Marceau Entrée libre dans la limite des places disponibles 1976, un jeune guitariste corse de 24 ans débarque à Londres pour surfer sur des vagues jazz punk et reggae. C’est le point de départ d’un trio qui va définitivement marquer le rock du début des années 80. Mais que fait la police ?

Avec Marion Paquier (chant et flûte), Éric Bernard (basse), Gilles Theureau (percussions digitales) et Patrick Sintès (ukulélé électrique)

Autre date : samedi 13 mai 2023 à 15h à la médiathèque Anna Marly de Saint Jean de la Ruelle Médiathèque Saint Marceau 2, rue des Roses – 45100 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T16:00:00+02:00 – 2023-05-06T17:00:00+02:00

2023-05-06T16:00:00+02:00 – 2023-05-06T17:00:00+02:00 gratuit surprenez-moi POL

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Saint Marceau Adresse 2, rue des Roses - 45100 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Médiathèque Saint Marceau Orléans

Médiathèque Saint Marceau Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Jazz Notes vol.16 : The Police Médiathèque Saint Marceau 2023-05-06 was last modified: by Jazz Notes vol.16 : The Police Médiathèque Saint Marceau Médiathèque Saint Marceau 6 mai 2023 Médiathèque Saint-Marceau Orleans orléans

Orléans Loiret