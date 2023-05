Atelier Strip, ma première bande dessinée Médiathèque Saint-Marceau, 6 mai 2023, .

Atelier Strip, ma première bande dessinée Samedi 6 mai, 15h00, 16h30 Médiathèque Saint-Marceau 02 38 68 45 45 ou sur inscription auprès des bibliothécaires

Dans le cadre de la manifestation Norbert & les héros, présentée par les Médiathèques d’Orléans du 5 au 27 mai, Nadine Ramond propose aux jeunes, de créer leur premier magazine de bandes dessinées dans un format minimaliste : le strip, ou format « à l’italienne », créé pour republier des bandes dessinées qui paraissaient dans la presse quotidienne. En quelques cases, il s’agit de produire un récit inspiré de ce que vous avez sous les yeux dans la médiathèque : les livres, les magazines, les lieux,…

A l’issue de cet atelier, comme de chacun des ateliers proposés dans le cadre de la manifestation Norbert et les héros, les productions sont conservées par la médiathèque Gambetta pour être présentées au sein de l’exposition (kiosque du 3e étage) et concourir pour le prix Fanzine 3000. Les participants pourront récupérer leur production auprès des bibliothécaires de l’espace jeunesse de la médiathèque Gambetta à partir du 17 mai, date de remise des prix, et jusqu’à la fin de l’exposition, le 27 mai.

Artiste dessinatrice orléanaise, Nadine Ramond crée le projet Joie du jeu, il y a une dizaine d’années, à Orléans. Elle y développe notamment des ateliers de dessin et de peinture à destination des plus jeunes. Parallèlement, elle participe activement au collectif Urban Sketchers Orléans qui pratique le carnet de dessin en milieu urbain.

Public : enfants à partir de 6 ans, accompagnés par un adulte pour une création “parent-enfant” ; adolescents et pré-adolescents en autonomie à partir de 11 ans. Les étudiants et les adultes sont eux aussi les bienvenus !

12 personnes maximum par atelier

Durée : 1h20

Inscription auprès du personnel de votre médiathèque et au 02 38 65 45 45

Médiathèque Saint-Marceau 2, rue des Roses – 45100 Orléans

