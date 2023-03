Réveil livres jusqu’à 3 ans Médiathèque Saint-Marceau Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Réveil livres jusqu'à 3 ans Samedi 1 avril, 10h30 Médiathèque Saint-Marceau, Orléans

Bébé entend les rythmes et la musique de la voix. Petit à petit, il s'ouvre aux images, devine les contrastes, les formes… et devient lecteur. Pour l'accompagner, nous vous proposons des lectures, chansons, comptines et jeux de doigts adaptés pour les tout-petits et leurs parents.

Médiathèque Saint-Marceau 2, rue des Roses – 45100 Orléans

gratuit

