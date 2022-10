Spectacle Trouille de trolls Médiathèque Saint-Marceau, 15 octobre 2022, Orléans.

Spectacle Trouille de trolls Samedi 15 octobre, 16h00 Médiathèque Saint-Marceau

Quand la nuit vient et que le sommeil devrait arriver, les ombres menacent ! Les monstres sortent de leurs cachettes et sont prêts à envahir la chambre.

Médiathèque Saint-Marceau 2, rue des Roses – 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« data »: {« author »: « Allo Maman Bobo Production », « cache_age »: 86400, « description »: « Voici le teaser du nouveau spectacle de la compagnie Allo Maman Bobo « Trouille de Trolls ! » » nMarionnettes, contes et musique.nSpectacle familial u00e0 partir de 4 ansnConception, cru00e9ation de marionnettes et interpru00e9tation : Kristof Le GarffnMusique live et interpru00e9tation : Fred PezetnMise en scu00e8ne : Nathalie Bauchet » », « »type » »: « »video » », « »title » »: « »Teaser « »Trouille de Trolls ! » » » », « »thumbnail_url » »: « »https://i.ytimg.com/vi/aeQpW-Bpcak/maxresdefault.jpg » », « »version » »: « »1.0″ », « »url » »: « »https://www.youtube.com/watch?v=aeQpW-Bpcak » », « »thumbnail_height » »: 720, « »author_url » »: « »https://www.youtube.com/channel/UCinjcJcM3lPafrn-yr5gFlQ » », « »thumbnail_width » »: 1280, « »html » »: « »

Alors les peurs apparaissent et peuvent être incontrôlables ! Mais qui sont ces monstres ? Ce sont des Trolls, bien sûr ! Ces monstrueuses créatures faisant près de trois fois la taille d’un homme ont un aspect aussi variable qu’est l’imagination de chacun… Comment s’en prémunir ? Comment les faire disparaître ? Tant qu’ils sont là, autant s’en amuser et jouer à se faire peur ! D’ailleurs, ne dit-on pas que la peur est aussi bête qu’un Troll !? https://www.youtube.com/watch?v=aeQpW-Bpcak

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T16:00:00+02:00

2022-10-15T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Saint-Marceau Adresse 2, rue des Roses - 45100 Orléans Ville Orléans lieuville Médiathèque Saint-Marceau Orléans Departement Loiret

Médiathèque Saint-Marceau Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Spectacle Trouille de trolls Médiathèque Saint-Marceau 2022-10-15 was last modified: by Spectacle Trouille de trolls Médiathèque Saint-Marceau Médiathèque Saint-Marceau 15 octobre 2022 Médiathèque Saint-Marceau Orleans orléans

Orléans Loiret