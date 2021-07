Coteaux du Lizon Coteaux du Lizon COTEAUX DU LIZON, Jura Médiathèque Saint-Lupicin – Rempichotte : jeu en grand pas que pour les géants Coteaux du Lizon Coteaux du Lizon Catégories d’évènement: COTEAUX DU LIZON

Coteaux du Lizon Jura Médiathèque Saint-Lupicin – Rempichotte : jeu en grand pas que pour les géants Samedi 28 août de 14h à 17h à la médiathèque de Saint-Lupicin. Après-midi Jeux avec La Rempichotte. Delphine Tyrode proposera des « Jeux en grand, pas que pour les géants », en extérieur. Entrée libre. Médiathèque Saint-Lupicin – Rempichotte : jeu en grand pas que pour les géants Samedi 28 août de 14h à 17h à la médiathèque de Saint-Lupicin. Après-midi Jeux avec La Rempichotte. Delphine Tyrode proposera des « Jeux en grand, pas que pour les géants », en extérieur. Entrée libre. dernière mise à jour : 2021-07-27 par

