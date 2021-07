Coteaux du Lizon Coteaux du Lizon COTEAUX DU LIZON, Jura Médiathèque Saint-Lupicin – Exposition : le château de Buclans Coteaux du Lizon Coteaux du Lizon Catégories d’évènement: COTEAUX DU LIZON

Jura

Médiathèque Saint-Lupicin – Exposition : le château de Buclans Coteaux du Lizon, 20 août 2021, Coteaux du Lizon. Médiathèque Saint-Lupicin – Exposition : le château de Buclans 2021-08-20 – 2021-10-30 Médiathèque 1 Grande rue

Coteaux du Lizon Jura Coteaux du Lizon Médiathèque Saint-Lupicin – Exposition : le château de Buclans Du 20 août au 30 octobre, à la médiathèque de Saint-Lupicin. La maquette de la reconstitution du Château de Buclans, créée par quatre élèves de 4e du collège Pierre-Hyacinthe Cazeaux de Morez encadrées par leur professeur Alain Piard a été offerte à la commune. Elle sera présentée à la médiathèque, avec un livret historique sur la demeure et une vidéo sur le travail des élèves. +33 3 84 42 81 32 Médiathèque Saint-Lupicin – Exposition : le château de Buclans Du 20 août au 30 octobre, à la médiathèque de Saint-Lupicin. La maquette de la reconstitution du Château de Buclans, créée par quatre élèves de 4e du collège Pierre-Hyacinthe Cazeaux de Morez encadrées par leur professeur Alain Piard a été offerte à la commune. Elle sera présentée à la médiathèque, avec un livret historique sur la demeure et une vidéo sur le travail des élèves. dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: COTEAUX DU LIZON, Jura Autres Lieu Coteaux du Lizon Adresse Médiathèque 1 Grande rue Ville Coteaux du Lizon lieuville 46.40533#5.79404