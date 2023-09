Conférence : Mon ado et moi Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre, 20 octobre 2023, Saint-Laurent-sur-Gorre.

Saint-Laurent-sur-Gorre,Haute-Vienne

Venez assister à la conférence « Mon ado et moi » animée par Sandra Baudin, psychopraticienne en thérapie brève, certifiée Palo Alto, spécialisée dans les souffrances liées à l’école, la famille, la parentalité. Rendez-vous le vendredi 20 octobre à 18h30 à la médiathèque de Saint Laurent sur Gorre..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

Médiathèque Place de l’église

Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Sandra Baudin, a Palo Alto-certified brief therapy psychotherapist specializing in suffering related to school, family and parenthood, will give a talk entitled « Mon ado et moi » (« My teenager and me »). Meet on Friday October 20 at 6.30pm at the Saint Laurent sur Gorre media library.

Únase a Sandra Baudin, psicoterapeuta de terapia breve certificada en Palo Alto y especializada en el sufrimiento relacionado con la escuela, la familia y la paternidad, para una charla titulada « Mon ado et moi » (« Mi adolescente y yo »). Cita el viernes 20 de octubre a las 18.30 h en la mediateca de Saint Laurent sur Gorre.

Besuchen Sie die Konferenz « Mein Teenager und ich », die von Sandra Baudin, einer Psychopraktikerin für Kurzzeittherapie mit Palo-Alto-Zertifikat, die sich auf Leiden im Zusammenhang mit Schule, Familie und Elternschaft spezialisiert hat, geleitet wird. Treffpunkt ist am Freitag, den 20. Oktober um 18:30 Uhr in der Mediathek von Saint Laurent sur Gorre.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Ouest Limousin