Séance bébés lecteurs Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre, 10 octobre 2023, Saint-Laurent-sur-Gorre.

Saint-Laurent-sur-Gorre,Haute-Vienne

Lectures et mises en scène d’histoires et de comptines pour favoriser l’éveil aux livres des tout-petits. Une belle occasion de faire découvrir la littérature aux plus petits !.

2023-10-10 fin : 2023-10-10 . EUR.

Médiathèque Place de l’église

Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Readings and dramatizations of stories and nursery rhymes to introduce toddlers to books. A great opportunity to introduce the very young to literature!

Lecturas y dramatizaciones de cuentos y canciones infantiles para iniciar a los más pequeños en los libros. Es una forma estupenda de iniciar a los más pequeños en la literatura

Lesungen und Inszenierungen von Geschichten und Reimen, um das Interesse der Kleinsten an Büchern zu fördern. Eine schöne Gelegenheit, den Kleinsten die Literatur näher zu bringen!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Ouest Limousin