Atelier Land Art coopératif Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre, 18 août 2023, Saint-Laurent-sur-Gorre.

Saint-Laurent-sur-Gorre,Haute-Vienne

Le vendredi 18 août à 10h30 à la médiathèque de Saint Laurent sur Gorre, c’est Land Art coopératif. Petits et grands sont invités à venir collecter des éléments naturels pour créer une œuvre collective..

2023-08-18

Médiathèque Place de l’église

Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Friday August 18 at 10:30 am at the Saint Laurent sur Gorre media library, it’s cooperative Land Art. Young and old are invited to come and collect natural elements to create a collective work of art.

El viernes 18 de agosto, a las 10.30 h, en la mediateca de Saint Laurent sur Gorre, se celebra el Land Art cooperativo. Jóvenes y mayores están invitados a venir a recoger elementos naturales para crear una obra de arte colectiva.

Am Freitag, den 18. August, findet um 10:30 Uhr in der Mediathek von Saint Laurent sur Gorre eine kooperative Land-Art-Aktion statt. Groß und Klein sind eingeladen, natürliche Elemente zu sammeln, um ein kollektives Kunstwerk zu schaffen.

