Exposition interactive: ‘Qui a refroidi Lemaure ?’ Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre, 5 juillet 2023, Saint-Laurent-sur-Gorre.

Saint-Laurent-sur-Gorre,Haute-Vienne

Du 5 juillet au 24 août à la médiathèque de Saint Laurent sur Gorre tous les mardis et vendredis entre 15h et 18h ou les mercredis et samedis entre 10h et 12h ou 15h et 18h on vous invite dans une exposition interactive, pour un été captivant et palpitant. C’est un jeu d’’enquête : « Qui a refroidi Lemaure ? ». Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré. Parmi les cinq occupants de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait au voisin de palier, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ? Menez une enquête policière seul, en famille ou entre amis, à l’aide de notre exposition..

2023-07-05 fin : 2023-08-24 12:00:00. .

Médiathèque Place de l’église

Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From July 5 to August 24 at the Saint Laurent sur Gorre media library, every Tuesday and Friday between 3pm and 6pm or Wednesday and Saturday between 10am and 12pm or 3pm and 6pm, we invite you to an interactive exhibition, for a captivating and thrilling summer. It’s a game of inquiry: « Who cooled down Lemaure? That morning, at 26 rue Dampierre, a young man was found defenestrated. Among the building’s five occupants, from the concierge to the little old lady, from the perfect couple to the next-door neighbor, no one saw a thing. Suicide, murder, what happened? Take part in a police investigation on your own, with your family or friends, with the help of our exhibition.

Del 5 de julio al 24 de agosto, en la mediateca de Saint Laurent sur Gorre, todos los martes y viernes de 15:00 a 18:00 o los miércoles y sábados de 10:00 a 12:00 o de 15:00 a 18:00, le invitamos a participar en una exposición interactiva, para un verano cautivador y emocionante. Se trata de un juego de preguntas: « ¿Quién enfrió a Lemaure? Aquella mañana, en el número 26 de la calle Dampierre, un joven fue encontrado defenestrado. Ninguno de los cinco ocupantes del edificio, desde el conserje hasta la ancianita, desde la pareja perfecta hasta el vecino de al lado, vio nada. Suicidio, asesinato, ¿qué ocurrió? Participa en una investigación detectivesca tú solo, en familia o con amigos, con la ayuda de nuestra exposición.

Vom 5. Juli bis zum 24. August werden Sie in der Mediathek von Saint Laurent sur Gorre jeden Dienstag und Freitag zwischen 15 und 18 Uhr oder Mittwoch und Samstag zwischen 10 und 12 Uhr oder 15 und 18 Uhr zu einer interaktiven Ausstellung eingeladen, die Sie durch einen spannenden und aufregenden Sommer führen wird. Es handelt sich um ein Ermittlungsspiel: « Wer hat Lemaure gekühlt? ». An diesem Morgen wird in der Rue Dampierre 26 ein junger Mann defenestriert aufgefunden. Von den fünf Bewohnern des Gebäudes, von der Hausmeisterin bis zur kleinen alten Frau, vom perfekten Paar bis zum Nachbarn auf der Etage, hat niemand etwas gesehen. Selbstmord, Mord, was ist passiert? Führen Sie mithilfe unserer Ausstellung allein, mit der Familie oder mit Freunden eine polizeiliche Untersuchung durch.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Ouest Limousin