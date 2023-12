Café Interlangues Médiathèque Saint-Junien, 12 décembre 2023 19:00, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

L’association Vialo vous invite a les rejoindre pour un Café Interlangues. L’entrée est gratuite, les membres vous proposeront une petite soirée où plusieurs espaces seront identifiés pour chaque langue parlée. Buvette et restauration seront à votre disposition. Une belle soirée pour apprendre, découvrir, pratiquer une autre langue de manière agréable et sans pression ! Pensez à réserver, ou même proposer une langue !.

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . EUR.

Médiathèque Rue Jean Teillet

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Vialo association invites you to join them for a Café Interlangues. Admission is free, and members will be offering you a small evening where several spaces will be identified for each spoken language. Refreshments and snacks will be available. A great evening to learn, discover and practice another language in a pleasant, pressure-free way! Don’t forget to make a reservation, or even suggest a language!

La asociación Vialo le invita a unirse a ellos para un Café Interlangues. La entrada es gratuita y los socios le ofrecerán una pequeña velada en la que se identificarán varios espacios para cada lengua hablada. Se ofrecerán refrescos y aperitivos. Es una forma estupenda de aprender, descubrir y practicar otra lengua en un ambiente relajado No olvide reservar, ¡o incluso sugerir un idioma!

Der Verein Vialo lädt Sie ein, an einem Café Interlangues teilzunehmen. Der Eintritt ist frei, die Mitglieder werden Ihnen einen kleinen Abend bieten, an dem mehrere Räume für jede gesprochene Sprache gekennzeichnet werden. Getränke und Speisen stehen zu Ihrer Verfügung. Ein schöner Abend, um eine andere Sprache auf angenehme Weise und ohne Druck zu lernen, zu entdecken und zu praktizieren! Denken Sie daran, zu reservieren oder sogar eine Sprache vorzuschlagen!

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Porte Océane du Limousin