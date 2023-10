Atelier pour les adultes Médiathèque Saint-Junien, 31 octobre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Envie d’un atelier de création pendant les vacances de la Toussaint ? Retrouvons-nous à la médiathèque !

Le Service Municipal d’Action Culturelle de Saint-Junien vous propose un atelier créatif : créer son marque-pages au couleur de l’automne. Les participants pourront laisser libre cours à leur imagination. Sur inscription soit par mail soit par téléphone..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Médiathèque Rue Jean Teillet

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Fancy a creative workshop during the All Saints’ vacations? Let’s meet at the media library!

Saint-Junien’s Service Municipal d’Action Culturelle offers you a creative workshop: create your own bookmark in autumn colors. Participants can give free rein to their imagination. Registration by e-mail or telephone.

¿Te apetece un taller creativo durante las vacaciones de Todos los Santos? Acompáñenos a la biblioteca multimedia

El Servicio Municipal de Acción Cultural de Saint-Junien propone un taller creativo: crea tu propio marcapáginas de colores otoñales. Los participantes podrán dar rienda suelta a su imaginación. Inscripciones por correo electrónico o teléfono.

Haben Sie Lust auf einen kreativen Workshop während der Allerheiligenferien? Dann treffen wir uns in der Mediathek!

Der Service Municipal d’Action Culturelle de Saint-Junien bietet Ihnen einen kreativen Workshop an: Gestalten Sie Ihr Lesezeichen in den Farben des Herbstes. Die Teilnehmer können ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Nach Anmeldung entweder per E-Mail oder telefonisch.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Porte Océane du Limousin