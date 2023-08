Qui a refroidi Lemaure ? L’inspecteur Limier recherche ses futurs stagiaires Médiathèque Saint-Junien, 5 septembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Face au mystère non élucidé d’un jeune homme retrouvé défenestré au 26 rue Dampierre, saurez-vous faire éclater la vérité ? Dans l’immeuble, aucun des 5 occupants n’a rien vu, ni la concierge, ni la vieille dame, pas plus que le couple parfait et le voisin de palier. Que s’est-il passé ? L’enquêteur qui sommeille en vous pourra-t-il faire la lumière sur cette énigmatique disparition ? Sur réservation. 8 joueurs maximum par créneau horaire..

2023-09-05 fin : 2023-09-23 . EUR.

Médiathèque Rue Jean Teillet

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Faced with the unsolved mystery of a young man found defenestrated at 26 rue Dampierre, will you be able to get to the bottom of it? None of the 5 occupants of the building saw anything, including the concierge, the old lady, the perfect couple and the next-door neighbor. So what happened? Will the investigator in you be able to shed light on this enigmatic disappearance? Reservations required. maximum 8 players per time slot.

Ante el misterio sin resolver de un joven encontrado defenestrado en el número 26 de la calle Dampierre, ¿serás capaz de llegar al fondo del asunto? Ninguno de los 5 ocupantes del edificio vio nada, ni el conserje, ni la anciana, ni la pareja perfecta, ni el vecino de al lado. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Será capaz el investigador que hay en ti de arrojar algo de luz sobre esta enigmática desaparición? Reserva obligatoria. máximo 8 jugadores por franja horaria.

Kannst du angesichts des ungeklärten Rätsels um einen jungen Mann, der in der Rue Dampierre 26 defenestriert aufgefunden wurde, die Wahrheit ans Licht bringen? Keiner der fünf Bewohner des Gebäudes hat etwas gesehen, weder die Concierge, noch die alte Dame, das perfekte Paar oder der Nachbar auf der Etage. Was ist passiert? Kann der Ermittler in Ihnen Licht in dieses rätselhafte Verschwinden bringen? Nur nach vorheriger Anmeldung. maximal 8 Spieler pro Zeitfenster.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Porte Océane du Limousin