L’automnal Gourmand – atelier artistique sur le thème de la courge Médiathèque Saint-Julien-Molhesabate, 3 novembre 2023, Saint-Julien-Molhesabate.

Saint-Julien-Molhesabate,Haute-Loire

Réalisation d’un tableau décoratif sur le thème des courges avec la technique de collage de serviettes en papier avec montage en 3D. Peinture du tableau en craquelé. Atelier suivi d’un goûter. A partir de 14 ans..

2023-11-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-11-04 17:30:00. EUR.

Médiathèque

Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Creation of a decorative painting on the theme of gourds, using a paper towel collage technique with 3D montage. Crackle painting. Workshop followed by a snack. Ages 14 and up.

Creación de un cuadro decorativo sobre el tema de las calabazas utilizando la técnica del collage de servilletas de papel con montaje en 3D. Pintura del cuadro en craquelé. Taller seguido de una merienda. A partir de 14 años.

Herstellung eines dekorativen Bildes zum Thema Kürbis mit der Collagetechnik aus Papierservietten mit 3D-Montage. Bemalung des Bildes in Krakeliertechnik. Workshop mit anschließendem Imbiss. Ab 14 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon