L’automnal Gourmand – atelier artistique pour les enfants sur le thème de la courge Médiathèque Saint-Julien-Molhesabate, 25 octobre 2023, Saint-Julien-Molhesabate.

Saint-Julien-Molhesabate,Haute-Loire

Atelier créatif suivi d’un goûter. Atelier pour les enfants à partir de 7 ans. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés..

2023-10-25 à 14:30:00 ; fin : 2023-10-25 16:30:00. EUR.

Médiathèque

Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Creative workshop followed by a snack. Workshop for children aged 7 and over. Children under 8 must be accompanied.

Taller creativo seguido de una merienda. Taller para niños a partir de 7 años. Los menores de 8 años deben ir acompañados.

Kreativer Workshop mit anschließendem Imbiss. Workshop für Kinder ab 7 Jahren. Kinder unter 8 Jahren müssen begleitet werden.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon