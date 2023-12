Lecture(s) au Pied du Sapin – Médiathèque de Saint-Josse Médiathèque Saint-Josse Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Saint-Josse Lecture(s) au Pied du Sapin – Médiathèque de Saint-Josse Médiathèque Saint-Josse, 20 décembre 2023, Saint-Josse. Saint-Josse Pas-de-Calais Début : 2023-12-20

fin : 2023-12-20 . Lecture(s) au Pied du Sapin

Compagnie La Belle Histoire

Mercredi 20 décembre 2023 à 16h30

——————————–

Bienvenue dans l’univers de Cookie et Filou qui adorent revisiter, à leur façon, les histoires préférées de vos enfants…

Les enfants peuvent apporter leur livre de Noël préféré et peuvent porter ce qu’ils sont envie de mettre : pyjama, bonnet de nuit, combinaison… Gratuit – Sur réservation auprès de la médiathèque : +33 (0)3 21 89 49 49 ou par mail : www.mediatheques.ca2bm.fr

Durée : 50 minutes – Tout public à partir de 5 ans

Crédit : Pixabay .

Médiathèque

Saint-Josse 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-11-22 par Pas-de-Calais Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais, Saint-Josse Autres Code postal 62170 Lieu Médiathèque Adresse Médiathèque Ville Saint-Josse Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Médiathèque Saint-Josse Latitude 50.468584 Longitude 1.663786 latitude longitude 50.468584;1.663786

Médiathèque Saint-Josse Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-josse/