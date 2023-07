Créer un livre miniature insolite Médiathèque Saint-Jean-en-Royans, 8 juillet 2023, Saint-Jean-en-Royans.

Saint-Jean-en-Royans,Drôme

En lien avec l’exposition « livres miniatures insolites », Anny Wacquant, artiste participant à l’exposition, vous propose un atelier d’initiation à la création de livres insolites.

Gratuit, à partir de 13 ans, sur inscription..

2023-07-08 09:30:00 fin : 2023-07-08 11:00:00. .

Médiathèque rue Pasteur

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In conjunction with the « livres miniatures insolites » exhibition, Anny Wacquant, one of the artists taking part in the show, offers an introductory workshop in the creation of unusual books.

Free, ages 13 and up, registration required.

Con motivo de la exposición « Libros insólitos en miniatura », Anny Wacquant, una de las artistas que participan en la exposición, propone un taller de iniciación a la creación de libros insólitos.

Gratuito a partir de 13 años, previa inscripción.

In Verbindung mit der Ausstellung « Ungewöhnliche Miniaturbücher » bietet Ihnen Anny Wacquant, eine an der Ausstellung beteiligte Künstlerin, einen Einführungsworkshop in die Herstellung ungewöhnlicher Bücher an.

Kostenlos, ab 13 Jahren, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme