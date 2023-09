La Semaine Bleue : « Parenthèse musicale » À la médiathèque Médiathèque Saint-Jean-de-Luz, 6 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Pascale Greau, violoniste, fait son concert !

Venez découvrir son répertoire « swing » au rythme des chansons d’époque et traditionnelles… Ce temps musical sera suivi d’un goûter.

Ouvert à tous dans la limite des places disponibles..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 16:30:00. EUR.

Médiathèque

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pascale Greau, violinist, gives a concert!

Come and discover her « swing » repertoire to the rhythm of period and traditional songs… The concert will be followed by a snack.

Open to all, subject to availability.

¡La violinista Pascale Greau vuelve en concierto!

Venga a descubrir su repertorio « swing » al ritmo de canciones de época y tradicionales… El concierto irá seguido de un aperitivo.

Abierto a todos, según disponibilidad.

Die Geigerin Pascale Greau gibt ein Konzert!

Entdecken Sie ihr « Swing »-Repertoire im Rhythmus von alten und traditionellen Liedern… Auf diese musikalische Zeit folgt ein Imbiss.

Offen für alle im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme Pays Basque