La Semaine Bleue : « Psytoyens, à vos jeux ! » À la médiathèque Médiathèque Saint-Jean-de-Luz, 3 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la Semaine Bleue et des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM), un atelier ludique autour des droits en santé mentale vous est proposé.

Une animatrice du Groupe d’Entraide Mutuelle Phoenix (GEM) animera « Histoire de Droits », pour mieux connaitre et comprendre les droits fondamentaux, les droits dans la société et les droits dans les soins.

Un goûter clôturera ce rendez-vous.

Ouvert à tous.

8 personnes maximum..

2023-10-03 fin : 2023-10-03 17:00:00. EUR.

Médiathèque

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Semaine Bleue (Blue Week) and the Semaines d?information sur la santé mentale (SISM) (Mental Health Information Week), we are offering a fun workshop on mental health rights.

A facilitator from the Groupe d?Entraide Mutuelle Phoenix (GEM) will present « Histoire de Droits », to give you a better understanding of fundamental rights, rights in society and rights in care.

A snack will close the event.

Open to all.

8 people maximum.

Como parte de la Semaine Bleue (Semana Azul) y las Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) (Semanas de información sobre salud mental), ofrecemos un divertido taller sobre los derechos en salud mental.

Un animador del Groupe d’Entraide Mutuelle Phoenix (GEM) dirigirá « Histoire de Droits », para ayudarte a conocer y comprender los derechos fundamentales, los derechos en la sociedad y los derechos en la asistencia.

El acto se completará con un aperitivo.

Abierto a todos.

máximo 8 personas.

Im Rahmen der Blauen Woche und der Informationswochen zur psychischen Gesundheit (SISM) wird Ihnen ein spielerischer Workshop über die Rechte im Bereich der psychischen Gesundheit angeboten.

Eine Betreuerin der Groupe d’Entraide Mutuelle Phoenix (GEM) wird « Histoire de Droits » (Geschichte der Rechte) moderieren, um die Grundrechte, die Rechte in der Gesellschaft und die Rechte in der Pflege besser kennen und verstehen zu lernen.

Ein Imbiss rundet die Veranstaltung ab.

Offen für alle.

maximal 8 Personen.

