Mercredi Pop: parcours d’activités Médiathèque Saint-Gilles Catégories d’Évènement: Gard

Saint-Gilles

Mercredi Pop: parcours d’activités Médiathèque, 18 mars 2023, Saint-Gilles. Mercredi Pop: parcours d’activités 18 et 22 mars Médiathèque Samedi 18 10h00 à 11h00 : Lecture parents/enfants Médiathèque Lundi 20 Lundi 20 après-midi à partir de 15h30 : RPE

– Ouverture du relais pour les parents et les assistantes maternelles.

– Moment de partage et de découverte du relais dans une ambiance Snoelezen.

– Les parents récupèrent les enfants au relais. Gouter sur place.

A partir de 17h00 : Parasol à histoires (Lecture Cécile) Crèche Mardi 21 Matin : Ateliers Créatifs Parents/Enfants Dispositif TPS

A partir de 9h30 jusqu’ à 10h : Atelier ouvert aux parents (sur inscriptions) Crèche

10h00 : Intervention scolaire PS par la médiathèque à l’Ecole Jean- Moulin

11h50 : lecture en extérieure parvis de l’école)

Médiathèque Mercredi 22 Matin

Parcours d’activités à la médiathèque

Jeux de la ludothèque

Fresque populaire

Parasol à histoires

Activité autonome spontanée, le jeu libre, grâce à des objets simples. (sur inscriptions)

Atelier Cirque avec la Compagnie « Turbule » Jeudi 23 A partir de 9h30 jusqu’ à 10h : Atelier ouvert aux parents (sur inscriptions) Crèche

10h00 : Spectacle « O » d’Alicia Le Breton pour la crèche et le dispositif TPS à l’école Le Ventoulet

15h00 : Intervention scolaire PS par la médiathèque à l’Ecole Jean-Jaurès.

16h20 : lecture en extérieure (cours de l’école) Vendredi 24 Intervention par la médiathèque : Parasol à histoires au RPE A partir de 15h30 :

– Ouverture du relais pour les parents et les assistantes maternelles.

– Moment de partage et de découverte du relais dans une ambiance Snoelezen.

– Les parents récupèrent les enfants au relais. Gouter sur place. RPE Samedi 25 10h00 : Visite de la médiathèque des parents de la crèche

15h30 Spectacle « O » d’Alicia Le Breton suivi d’un gouter partagé Médiathèque Médiathèque Avenue Emile Cazelles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T11:00:00+01:00

2023-03-22T10:00:00+01:00 – 2023-03-22T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Gard, Saint-Gilles Autres Lieu Médiathèque Adresse Avenue Emile Cazelles Ville Saint-Gilles Departement Gard Lieu Ville Médiathèque Saint-Gilles

Médiathèque Saint-Gilles Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gilles/

Mercredi Pop: parcours d’activités Médiathèque 2023-03-18 was last modified: by Mercredi Pop: parcours d’activités Médiathèque Médiathèque 18 mars 2023 Médiathèque Saint-Gilles Saint-Gilles

Saint-Gilles Gard