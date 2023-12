Scroll – Entraine ton robot et gagne à “Pierre feuille ciseaux” Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse, 17 février 2024, Toulouse.

Début : 2024-02-17T14:00:00+01:00 – 2024-02-17T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T14:00:00+01:00 – 2024-02-17T16:00:00+01:00

Médiathèque Saint-Exupéry

A l’aide de composants électroniques, conçois et programme un robot en codant des actions lumineuses et sonores et participe au mini tournoi de “Pierre feuille ciseau”

À partir de 10 ans

Sur inscription

En partenariat avec la compagnie du Code, Yes We Code et la plateforme de codage web Vittascience.

Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie

Tout public