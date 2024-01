Scroll – Création d’une bande dessinée sonore Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Plongez dans l'univers palpitant de la création d'une bande dessinée sonore où l'imagination s'envole et où les histoires prennent vie en images et en sons. Par petits groupes, les enfants créeront une planche de bande dessinée sonore à partir d'un album de littérature jeunesse. Ils auront l'occasion de découvrir les techniques essentielles de la création d'une bande dessinée, en mettant l'accent sur les éléments clés tels que la construction de l'histoire, le développement des personnages, la mise en page, les dialogues, et la création d'ambiances sonores. À partir de 9 ans Sur inscription En partenariat avec l'Atelier Canopé 31

