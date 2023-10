Bibliothèque Vivante Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Bibliothèque Vivante Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse, 9 décembre 2023, Toulouse. Bibliothèque Vivante Samedi 9 décembre, 14h30 Médiathèque Saint-Exupéry Samedi 9 décembre de 14h30 à 16h30 Venez découvrir les parcours de vies d’habitants des quartiers populaires lors de la Bibliothèque Vivante organisée par l’association AVEC. À la place de livres de papiers, vous pourrez « emprunter » des Livres Vivants, des personnes inspirantes autour de boissons et gourmandises pour discuter, partager vos expériences et vos points de vue en face à face.

Avec l’Association AVEC (Actions pour Vaincre l’Exclusion de Citoyens).

Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse

