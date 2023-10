Un pas de côté de Coline Morel – le conte est bon Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse, 6 décembre 2023, Toulouse.

Mercredi 6 décembre à 14h30

Conte – Rêve – Merveilleux

“Cirrus, stratus, cumulus, nimbus”. Elle récite le nom des nuages comme on compte les moutons, mais rien n’y fait, elle n’arrive pas à dormir ! On lui a toujours répété que… dans la vie, il y a deux possibilités, soit tu es quelqu’un d’organisé, d’ordonné et dans ce cas-là, tout file droit. Soit ce n’est pas le cas et si ce n’est pas cas… c’est bien ça le problème !

Une nuit, elle écoute une petite voix, suit ses conseils et s’aventure en terre inconnue. Elle bascule sous son lit et entreprend un voyage à l’intérieur d’elle-même. Elle découvre la faune et la flore qui l’habite, y rencontre son instinct, incarné par des animaux. Elle se promène dans la région du cœur, entre rêve et réalité, jusqu’à trouver son propre chemin, l’apaisement et le sommeil !

Un pas de côté sur un plateau rond et noir, entouré de lumières, la conteuse tisse sa toile, prend l’histoire à bras le corps pour se métamorphoser en un bestiaire vivant. C’est un voyage à l’intérieur de soi-même dans lequel le quotidien et le merveilleux se donnent la main.

À partir de 5 ans

Durée : 35 min

Inscription au 05 36 25 20 01

Médiathèque Saint-Exupéry

Médiathèque Saint-Exupéry
Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T14:30:00+01:00 – 2023-12-06T16:30:00+01:00

Conte Jeune