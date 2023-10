Réalité virtuelle – Saint-Exupery Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse, 15 novembre 2023, Toulouse.

Réalité virtuelle – Saint-Exupery Mercredi 15 novembre, 14h30 Médiathèque Saint-Exupéry

Mercredi 15 novembre 14h30-16h30

A l’aide d’un casque, venez découvrir ou redécouvrir les meilleures immersions dans la réalité virtuelle et plongez au cœur des plus belles chutes d’eau du monde, participez à des parties musicales endiablées, sabres lasers aux mains et visitez l’univers des plus grands artistes.

A partir de 13 ans.

Inscription sur place ou au 05 36 25 20 01

Médiathèque Saint-Exupéry Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/realite-virtuelle-saint-exupery/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T14:30:00+01:00 – 2023-11-15T16:30:00+01:00

2023-11-15T14:30:00+01:00 – 2023-11-15T16:30:00+01:00

@telier numérique Adulte