Je suis un homme, je suis Inapte Médiathèque Saint-Exupéry, 31 mai 2023, Toulouse.

Je suis un homme, je suis Inapte Mercredi 31 mai, 17h00 Médiathèque Saint-Exupéry

Mercredi 31 mai à 17h

Spectacle – Échange – Vivre ensemble

“On ne peut plus rien dire ! Cette phrase, je l’entends depuis quelques années et, à chaque fois, j’ai envie de répondre, mais… ne dis surtout rien.

En effet, depuis le mouvement metoo, nous les hommes, nous marchons sur des œufs et nos comportements sont scrutés à la loupe : c’est très bien ainsi. C’est ce que l’on appelle une transition positive vers un nouveau modèle de société où les femmes ne devraient plus craindre d’aller en soirée, marcher dans une rue le soir quand bien même les lampadaires ne fonctionneraient pas ou seraient absents. Il en va de même pour les questions sociétales qui animent les débats aujourd’hui : homophobie, racisme, sexisme… J’entends souvent la même phrase « on ne peut plus blaguer ! » Ben non, tu ne peux plus, ne dis surtout rien et contente-toi d’écouter, on t’a trop entendu… Fais-moi confiance, ça va bien se passer. Sois heureux de vivre dans un monde en mouvement et apprends à respirer son air frais. Sois heureux que la liberté et l’égalité deviennent progressivement le souffle des rapports humains. Bien sûr, c’est complexe quand on est un homme qui a grandi dans un monde où tout semble l’encourager à être dominant pour être un homme, un vrai. Un homme viril, un performant… “

Texte : Abdelhakim Didane – Distribution : Abdelhakim et Zindine.

Dans le cadre du projet de territoire initié par la Médiathèque Saint-Exupéry “le vivre ensemble” en partenariat avec le centre social ASSQOT, l’association Partage-Faourette, l’ASEC, l’accueil jeune Vestrepain, la coordination REP et de l’Éducation Nationale, les collèges Stendhal et Sand, le club de prévention de la Faourette, la compagnie Jeux de mômes, Média Pitchoun.

Médiathèque Saint-Exupéry

Médiathèque Saint-Exupéry Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/je-suis-un-homme-je-suis-inapte/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T17:00:00+02:00 – 2023-05-31T19:00:00+02:00

2023-05-31T17:00:00+02:00 – 2023-05-31T19:00:00+02:00

Spectacle Tout public