Do, ré, mi, tu lis ! Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Do, ré, mi, tu lis ! Médiathèque Saint-Exupéry, 14 avril 2023, Toulouse. Do, ré, mi, tu lis ! Vendredi 14 avril, 06h00 Médiathèque Saint-Exupéry Do, ré, mi, tu lis ! Vendredi 14 avril de 10h et 10h30 Parcours de lectures d’albums jeunesse en résonance avec des séquences musicales à destination des tout-petits. Médiathèque Saint-Exupéry Médiathèque Saint-Exupéry Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie Do, ré, mi, tu lis !

Vendredi 14 avril de 10h et 10h30

Parcours de lectures d’albums jeunesse en résonance avec des séquences musicales à destination des tout-petits.

Médiathèque Saint-Exupéry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T06:00:00+02:00

2023-04-14T08:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Saint-Exupéry Adresse Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Ville Toulouse lieuville Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Do, ré, mi, tu lis ! Médiathèque Saint-Exupéry 2023-04-14 was last modified: by Do, ré, mi, tu lis ! Médiathèque Saint-Exupéry Médiathèque Saint-Exupéry 14 avril 2023 Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne