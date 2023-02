Après-midi festif autour du projet “Des livres et nous” Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Après-midi festif autour du projet “Des livres et nous” Médiathèque Saint-Exupéry, 15 mars 2023, Toulouse. Après-midi festif autour du projet “Des livres et nous” Mercredi 15 mars, 14h00 Médiathèque Saint-Exupéry Mercredi 15 mars à 14h + « Des Livres et Nous » est un projet pédagogique et culturel installé depuis 13 ans dans les quartiers Bagatelle, Faourette, Papus, Tabar, Bordelongue. Il crée des rencontres Médiathèque Saint-Exupéry Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie Mercredi 15 mars à 14h +

« Des Livres et Nous » est un projet pédagogique et culturel installé depuis 13 ans dans les quartiers Bagatelle, Faourette, Papus, Tabar, Bordelongue. Il crée des rencontres et du lien autour d’un auteur-illustrateur. Philippe UG, l’auteur illustrateur invité en 2023, sera présent à la Médiathèque Saint-Exupéry pour rencontrer le public et participer à la restitution avec les créations des scolaires et des enfants ayant participé aux ateliers en amont.

Durée : 3h

Médiathèque Saint-Exupéry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T14:00:00+01:00

2023-03-15T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Saint-Exupéry Adresse Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Ville Toulouse lieuville Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Après-midi festif autour du projet “Des livres et nous” Médiathèque Saint-Exupéry 2023-03-15 was last modified: by Après-midi festif autour du projet “Des livres et nous” Médiathèque Saint-Exupéry Médiathèque Saint-Exupéry 15 mars 2023 Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne