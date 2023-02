Concert Zig Zag Zoug de Flavia Pérez Médiathèque Saint-Exupéry, 25 mai 2022, Toulouse.

Concert Zig Zag Zoug de Flavia Pérez Mercredi 25 mai 2022, 10h30 Médiathèque Saint-Exupéry

Mercredi 25 mai à 10h30 Médiathèque Saint Exupéry Inscription au 05 36 25 20 01 Flavia Pérez, autrice, compositrice et interprète chemine au gré de ses rencontres et inspirations. Le Zig Zag Zoug Con

Médiathèque Saint-Exupéry Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie

Mercredi 25 mai à 10h30

Médiathèque Saint Exupéry

Inscription au 05 36 25 20 01

Flavia Pérez, autrice, compositrice et interprète chemine au gré de ses rencontres et inspirations.

Le Zig Zag Zoug Concert reprend des chansons traditionnelles largement modernisées. C’est à la fois du conte avec des histoires farfelues et drôles. C’est aussi un concert grâce à son swing, guitare et sampler. Et pour finir c’est interactif car le spectacle se crée entre l’artiste et le petit public au fur et a mesure du spectacle. A vous de jouer et de chanter !

À partir de 6 mois – Durée : 30 min



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T10:30:00+02:00

2022-05-25T12:30:00+02:00