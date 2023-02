Des Livres et Nous Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Des Livres et Nous Médiathèque Saint-Exupéry, 6 avril 2022, Toulouse. Des Livres et Nous Mercredi 6 avril 2022, 14h00 Médiathèque Saint-Exupéry Cette année, c’est l’autrice/illustratrice Claire Lebourg qui sera l’invitée du projet Des Livres et Nous 2022. Au cours d’un après-midi plein de surprises, vous pourrez la rencontrer mais aussi décou Médiathèque Saint-Exupéry Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie Cette année, c’est l’autrice/illustratrice Claire Lebourg qui sera l’invitée du projet Des Livres et Nous 2022.

Au cours d’un après-midi plein de surprises, vous pourrez la rencontrer mais aussi découvrir les restitutions des ateliers menés en amont dans le quartier : marionnettes à la façon de Mousse, textes écrits et décorés, personnages d’aquarelle, lettres écrites à Mousse, etc.

« Des Livres et Nous »

Est un projet pédagogique et culturel installé depuis 12 ans dans les quartiers Bagatelle, Faourette, Papus, Tabar, Bordelongue. Ce projet favorise : la lecture, l’écriture, la découverte d’auteurs, d’illustrateurs, l’expression artistique des habitants. Il implique 10 partenaires et 480 élèves environ à travers 6 groupes scolaires.

Médiathèque Saint-Éxupéry

