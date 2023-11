Spectacle jeune public « Sounou et la forêt magique » Médiathèque Saint-Estève Saint-Estève Catégories d’Évènement: Pyrénées-Orientales

Saint-Estève Spectacle jeune public « Sounou et la forêt magique » Médiathèque Saint-Estève Saint-Estève, 15 décembre 2023, Saint-Estève. Spectacle jeune public « Sounou et la forêt magique » Vendredi 15 décembre, 18h30 Médiathèque Saint-Estève A travers la gestuelle de la danse africaine, Sounou joue et se transforme en éléphant, girafe, oiseau… Elle rencontrera des animaux drôles et surprenants sortis de son imaginaire : caméléon, chenille géante… Ce spectacle sensoriel transporte les enfants au cœur de l’Afrique, pour une découverte de ses rythmes, danses, chants et musiques… Les deux personnages offrent aux jeunes spectateurs une fenêtre culturelle sur le continent noir. Médiathèque Saint-Estève Espace Michel Ey, 4 Rue de la Moselle, 66240 Saint-Estève Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie Médiathèque Saint-Estève 66240 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Pyrénées-Orientales, Saint-Estève
Age min 3 Age max 8

