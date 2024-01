Scroll – Création musicale avec Keezy Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse Scroll – Création musicale avec Keezy Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse, 28 février 2024, Toulouse. Scroll – Création musicale avec Keezy Mercredi 28 février 2024, 18h00 Médiathèque Saint-Cyprien Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-28T18:00:00+01:00 – 2024-02-28T20:00:00+01:00

Médiathèque Saint-Cyprien – Mercredi 28 février à 18h

Atelier ludique de création de petites compositions musicales sur une tablette numérique avec l'application Keezy

À partir de 12 ans
Sur inscription

Médiathèque Saint-Cyprien
63 rue Réclusane
Toulouse
Saint-Cyprien

