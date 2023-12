Festival Détours de chant : Nicolas Bacchus Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse, 3 février 2024, Toulouse.

Voilà la suite des aventures de Nicolas Bacchus et les nouvelles chansons d’un 6e album : CONTREPIEDS (sortie : février 2023). « Retrouver l’appétit des débuts, un peu de faim pour éviter la fin, traverser les orages de la vie, continuer à parler politique, cul, liberté, que ce soit encore décalé, parodique, ironique ou au second degré, sans qu’on puisse confondre avec la réalité qui se caricature et se parodie souvent au premier. Retrouver la colère et le sourire dans le même mouvement, exorciser à coups de pied au cul et de refrains vengeurs… et rigoler un bon coup, quand-même, parce qu’il faut pas pousser. »

Médiathèque Saint Cyprien



Médiathèque Saint-Cyprien 63 rue Réclusane Toulouse Saint-Cyprien

Concert Tout public