Mercredi 4 octobre à 18h

Lecture – Rencontre

Autour du spectacle Oiseau d’Anna Nozière, programmé dans la saison 2023/2024 du Théâtre de la Cité.

Texte lauréat de l’Aide à la création ARTCENA, du Prix PlatO 2021, de la Bourse de création du CNL, du Prix Text’Enjeu lycéens 2022 avec le soutien de La Chartreuse – CNES publication en mai 2023 aux Editions Théâtrales Jeunesse Création octobre 2023 au Théâtre de la Cité – CDN Toulouse Occitanie

Mustafa a perdu son papa. Paméla a perdu son chien. Quand ils rencontrent la petite Françou, une gamine de CP qui sait comment on va de l’autre côté, l’espoir de revoir leurs disparus les gagne. Une drôle d’aventure commence, qui va entrainer tous leurs camarades de classe et affoler les adultes…

Ce qu’il y a de plus vivant en nous

Je travaille depuis 4 ans sur les relations singulières et parfois très inventives qu’entretiennent les vivants avec leurs défunts. Quand on commence à parler des personnes qu’on aime et qui sont décédées, tout le monde a quelque chose à dire, à raconter. Nos enfants ne devraient pas être exclus de ces échanges. Ils ont grandi avec Vigipirate, avec le coronavirus, ils ont perdu une grand-mère, un chat ou un chien, et parfois même – c’est le cas d’un enfant par classe – un de leurs parents ou les deux. Nous avons le devoir de partager avec eux des récits où la mort fait partie de la vie. C’est ce que réclament les enfants d’OISEAU. Ils ont besoin que les adultes leur parlent et ils revendiquent eux-mêmes la parole. Ils veulent être considérés pour leur intelligence, leur capacité à faire face. À défaut, ils inventent un monde fantastique où morts et vivants se parlent, qui gagne bientôt la réalité ; ils entrainent toute l’école. Ils créent un tsunami. Et l’on rit de voir leurs parents, leurs enseignants ou leur directrice affolés par tant d’audace, par tant de liberté. Partout où il est lu en ce moment, OISEAU reçoit un accueil formidable. Cet enthousiasme, me semble-t-il, montre combien nous avons le désir de sortir de ce qui est mortifère, de nous parler, de nous amuser ensemble ; de faire rentrer la vie comme un oiseau par la fenêtre. Je suis heureuse d’y participer. Parler de la mort c’est évidemment parler de ce qu’il y a de plus vivant en nous. De plus grand que nous, aussi, ce qui est fort à partager. Anna Nozière Juillet 2021 (pour la remise du Prix PlatO des écritures de Jeunesse 2021

OISEAU, spectacle tout public à voir dès 9 ans

Texte et mise en scène Anna Nozière

Assistée de Yohanna Fuchs

Scénographie Alban Ho Van Vêtements et objets Emma Depoid Son Nicolas de Gélis

Lumière Mathilde Domarle

Régie générale et plateau Louisa Mercier

Avec Kate France Sofia Hisborn et une cinquantaine d’enfants en vidéo

Œil extérieur Patrick Haggiag

Administration de production Audrey Gendre Production la POLKa Coproductions Théâtre de la Cité – CDN Toulouse Occitanie L’Estive – Scène nationale de Foix et d’Ariège Le CRPJ72, réseau jeune public en Sarthe La Mégisserie – Scène conventionnée de Saint Junien TNBA – CDN de Bordeaux Théâtre d’Arles L’Olympia – CDN de Tours Le Lieu – St Paul de Serre L’OARA Avec le soutien de la Chartreuse – CNES et de l’Azimut – Scène conventionnée de Chatenay-Malabry. Avec l’Aide à la création ARTCENA, l’Aide au projet DRAC, et le soutien de l’Ensatt et du JT

Médiathèque Saint-Cyprien

2023-10-04T18:00:00+02:00 – 2023-10-04T20:00:00+02:00

Lecture Tout public