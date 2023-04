Détente estivale Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse

Détente estivale 20 juin – 30 août Médiathèque Saint-Cyprien

La Médiathèque Saint-Cyprien propose un espace jeux détente pour les adultes : avec un puzzle participatif, des rendez-vous pour jouer au Tamoul, aux dames chinoises, au Scrabble… des cahiers de vacances, des coloriages !

Médiathèque Saint-Cyprien 63 rue Réclusane Toulouse

