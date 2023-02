Graines et semis Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse

Médiathèque Saint-Cyprien

Venez (selon vos possibilités) avec des godets, des graines et des boutures.

Animé par l’association Pousse Cailloux.

Durée : 2h

Inscription au 05 62 27 63 30

2023-04-22T10:30:00+02:00

2023-04-22T12:30:00+02:00

