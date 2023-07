Cet évènement est passé LES MAINS LIBRES DE GWEN LE GAC Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse LES MAINS LIBRES DE GWEN LE GAC Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse, 4 avril 2023, Toulouse. LES MAINS LIBRES DE GWEN LE GAC 4 avril – 2 juin Médiathèque Saint-Cyprien Depuis l’enfance, Gwen Le Gac collecte et conserve précieusement des trésors de rien du tout. Médiathèque Saint-Cyprien 63 rue Réclusane Toulouse Saint-Cyprien [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/gwen-le-gac/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T06:00:00+02:00 – 2023-04-04T08:00:00+02:00

Exposition
Tout public

