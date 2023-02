Jérôme Leroy – Toulouse Polars du Sud Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse

Jérôme Leroy – Toulouse Polars du Sud Médiathèque Saint-Cyprien, 5 octobre 2022, Toulouse. Jérôme Leroy – Toulouse Polars du Sud Mercredi 5 octobre 2022, 18h00 Médiathèque Saint-Cyprien Mercredi 5 octobre à 18h Jérôme Leroy a été professeur de français dans un collège du Nord, avant de se consacrer à la littérature. Il est l’auteur de romans, de nouvelles et de poèmes. Ses livres mél Médiathèque Saint-Cyprien 63 rue Réclusane Saint-Cyprien Toulouse Mercredi 5 octobre à 18h

Jérôme Leroy a été professeur de français dans un collège du Nord, avant de se consacrer à la littérature. Il est l’auteur de romans, de nouvelles et de poèmes.

Ses livres mélangent les genres du roman noir, du roman policier et de l’anticipation. Son thème de prédilection est le monde futur, gangrené par le consumérisme. La société y apparaît comme envahie par la technique, qui détruit la poésie du monde et l’homme.

2022 marquera la sortie de son dernier roman Les Derniers Jours des fauves, aux Éditions La Manufacture de livres et sa récompense du Grand prix de l’Imaginaire du meilleur roman francophone 2022 pour Vivonne (paru en 2021, Éditions de la table ronde).

Suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie L’Autre Rive.

Médiathèque Saint-Cyprien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-05T18:00:00+02:00

2022-10-05T20:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Saint-Cyprien Adresse 63 rue Réclusane Saint-Cyprien Ville Toulouse lieuville Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse

Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Jérôme Leroy – Toulouse Polars du Sud Médiathèque Saint-Cyprien 2022-10-05 was last modified: by Jérôme Leroy – Toulouse Polars du Sud Médiathèque Saint-Cyprien Médiathèque Saint-Cyprien 5 octobre 2022 Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse toulouse

Toulouse