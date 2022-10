Théo Poizat – Rio Loco 2022 Médiathèque Saint-Cyprien, 4 juin 2022, Toulouse.

Théo Poizat – Rio Loco 2022 Samedi 4 juin, 15h00 Médiathèque Saint-Cyprien

Médiathèque Saint-Cyprien 63 rue Réclusane Saint-Cyprien Toulouse

Théo vous invite à un voyage musical à bord de ses soucoupes volantes…

Il vous emmènera aux 4 coins de son monde avec ses rythmes et mélodies envoûtantes et apaisantes.

La diversité de son répertoire est à l’image de ses expériences de voyages, de ses rencontres et influences et de son ouverture d’esprit et de cœur.

Accompagné de 2 Handpans qui forment une gamme chromatique , d’un looper, d’une percussion électronique.

Théo vous fera découvrir une musique originale à la fois planante, hypnotique et groovy qui invite à la transe en danse et à la rêverie.

Médiathèque Saint-Cyprien



