Samedi 23 avril de 10h30 à 12h30
Atelier pratique sur les semis et boutures
Atelier – Grainothèque
Venez avec votre pot et vos boutures à partager !
Médiathèque Saint-Cyprien
63 rue Réclusane Saint-Cyprien Toulouse

Venez avec votre pot et vos boutures à partager !

À partir du 5 avril, la médiathèque met à votre disposition une grainothèque.

Échangeons nos graines ! Pensez à indiquer sur le sachet la date de la récolte, le nom de la plante et si vous souhaitez avoir des nouvelles, indiquez vos coordonnées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:30:00+02:00

2022-04-23T12:30:00+02:00

