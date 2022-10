FESTIVAL DÉTOURS DE CHANT : SIMON CHOUF Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

FESTIVAL DÉTOURS DE CHANT : SIMON CHOUF Médiathèque Saint-Cyprien, 5 février 2022, Toulouse. FESTIVAL DÉTOURS DE CHANT : SIMON CHOUF Samedi 5 février, 15h00 Médiathèque Saint-Cyprien Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous ne pourrons pas accueillir l’artiste Corentin Grellier. Nous sommes néanmoins très heureux d’accueillir le chanteur et compositeur toulousain Sim Médiathèque Saint-Cyprien 63 rue Réclusane Saint-Cyprien Toulouse Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous ne pourrons pas accueillir l’artiste Corentin Grellier.

Nous sommes néanmoins très heureux d’accueillir le chanteur et compositeur toulousain Simon Chouf.

Une voix, de la guitare acoustique et des textes engagés et poétiques… laissez-vous porter par les chansons de Simon Chouf !

Nourri aux textes de Brassens et au blues cuivré de Tom Waits, le Monsieur Chouf des débuts a mué en Chouf, crooner au poing levé, pile tragique, face poétique.

Dans le cadre du festival Détours de chant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T15:00:00+01:00

2022-02-05T17:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Saint-Cyprien Adresse 63 rue Réclusane Saint-Cyprien Ville Toulouse lieuville Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse

Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

FESTIVAL DÉTOURS DE CHANT : SIMON CHOUF Médiathèque Saint-Cyprien 2022-02-05 was last modified: by FESTIVAL DÉTOURS DE CHANT : SIMON CHOUF Médiathèque Saint-Cyprien Médiathèque Saint-Cyprien 5 février 2022 Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse toulouse

Toulouse