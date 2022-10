Bonjour Monsieur Devos Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Bonjour Monsieur Devos Médiathèque Saint-Cyprien, 9 novembre 2021, Toulouse. Bonjour Monsieur Devos Mardi 9 novembre 2021, 16h00 Médiathèque Saint-Cyprien Mardi 9 novembre à 16h « Quand j’écris un texte Je ris Quand je le joue Je ne ris plus Ce sont les gens qui rient à ma place Et leur rire ressuscite mon rire défunt Voilà ma récompense! » Raymond Devo Médiathèque Saint-Cyprien 63 rue Réclusane Saint-Cyprien Toulouse Mardi 9 novembre à 16h

Nous vous proposons à travers, quelques scénettes, un voyage dans l’univers de Raymond Devos : ses jeux de mots, ses personnages tendres et truculents, son imaginaire comique et poétique.

Médiathèque Saint-Cyprien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T16:00:00+01:00

2021-11-09T18:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Saint-Cyprien Adresse 63 rue Réclusane Saint-Cyprien Ville Toulouse lieuville Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse

