ITINERANCES NUMERIQUES Médiathèque Saint-Chély-d’Apcher, 18 octobre 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

Musique Numérique

L’objectif est de comprendre le fonctionnement de la musique électronique avec des bagues qui transforment les couleurs en musique.



2023-10-18 fin : 2023-10-18 16:00:00. EUR.

Médiathèque

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



Digital Music

The aim is to understand how electronic music works, with rings that transform colors into music.



Música digital

El objetivo es entender cómo funciona la música electrónica, con anillos que transforman los colores en música.



Digitale Musik

Ziel ist es, die Funktionsweise elektronischer Musik mithilfe von Ringen zu verstehen, die Farben in Musik umwandeln.



