Cet évènement est passé Salon d’écoute Médiathèque Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère Salon d’écoute Médiathèque Romans-sur-Isère, 19 décembre 2023, Romans-sur-Isère. Romans-sur-Isère Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19

fin : 2023-12-23 Expérience sonore proposée par la Cie Iréal à la médiathèque de la Monnaie..

Médiathèque Rue Ninon Vallin

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

