Concert – Répertoire Jazz par le Big Band du Conservatoire à Rayonnement Départemental
Médiathèque Rolland-Plaisance Évreux, 14 octobre 2023

Concert – Répertoire Jazz par le Big Band du Conservatoire à

Rayonnement Départemental Samedi 14 octobre, 18h30 Médiathèque Rolland-Plaisance Entrée libre

Venez passer une soirée qui vous fera vivre la frénésie d’une surprise-partie swing d’après-guerre en réunissant les succès des meilleurs orchestres swing de l’époque, grâce au Big Band du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Évreux !

Nés dans les années 1930, le Big Band – cette formation orchestrale traditionnelle de jazz – a connu son heure de gloire au cours du 20ème siècle dirigées par des musiciens de légende comme Duke Ellington, Count Basie ou Lionel Hampton. Le Big Band du Conservatoire est composée de 4 trompettes, 4 trombones, 5 saxophones et d’une section rythmique composée d’une batterie, d’une contrebasse, d’un clavier, et d’une guitare.

Des professeurs du Conservatoire – Nicolas Lapierre au trombone, Guillaume Cadot à la trompette, Clément Charpentier à la guitare, Denis Uhalde au piano, et Sylvain Malézieux au saxophone et à la direction – se joindront aux différentes sections de l’orchestre.

Au programme, des standards de la formation de Duke Ellington (In a sentimental mood, perdido), de Glenn Miller (In the mood, Moonlight sérénade) ainsi que des pièces plus funks de la célèbre label Motown ou encore la superbe version de Caravan du film Whipash.

Médiathèque Rolland-Plaisance Place du Général de Gaulle, 27000 Evreux Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T18:30:00+02:00 – 2023-10-14T20:30:00+02:00

