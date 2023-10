Ca va swinguer ! Médiathèque Rolland-Plaisance Évreux Catégories d’Évènement: Eure

Évreux Ca va swinguer ! Médiathèque Rolland-Plaisance Évreux, 14 octobre 2023, Évreux. Ca va swinguer ! Samedi 14 octobre, 17h00 Médiathèque Rolland-Plaisance Entrée libre Venez partager un moment joyeux et rythmé, en suivant les pas des danseurs du collectif Jazzy Birds qui vous initierons au Lindy-hop, au Charleston et au Swing, ces danses chargées de l’énergie de la Reconstruction. Si vous voulez prolonger la soirée, vous pourrez les mettre en pratique sans attendre au son du Big Band du Conservatoire dès 18h30 ! Médiathèque Rolland-Plaisance Place du Général de Gaulle, 27000 Evreux Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

