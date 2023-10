Inventez Évreux avec d’autres yeux Médiathèque Rolland-Plaisance Évreux, 14 octobre 2023, Évreux.

Inventez Évreux avec d’autres yeux Samedi 14 octobre, 14h00, 15h00, 16h00 Médiathèque Rolland-Plaisance Gratuit, tout public, famille, dès 6 ans – Durée : 40 minutes

A partir des œuvres de l’artiste contemporain Bernard Morel issus fonds de l’Artothèque et des photographies de la Reconstruction d’Évreux par Bernard Curé et Charles Ducellier déposés aux Archives municipales, réinventez Évreux avec d’autres yeux à partir de dessins et de collages apposés sur les photographies d’après-guerre.

Médiathèque Rolland-Plaisance Place du Général de Gaulle, 27000 Evreux Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.evreux.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T14:40:00+02:00

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:40:00+02:00

Médiathèques et Bibliothèque patrimoniale d’Évreux