de la famille Ducellier 14 et 15 octobre Médiathèque Rolland-Plaisance Entrée libre sur les horaires d’ouverture de la Médiathèque Rolland-Plaisance En novembre 2022, les Archives municipales d’Évreux ont reçu un dépôt de fonds d’archives issues de la famille Ducellier, retraçant près de 2000 ans d’histoire ébroïcienne. Parmis ces documents, d’une grande valeur historique, une pépite : le fonds photographique de M. Charles Ducellier, alors Secrétaire général de la Mairie, documentant la Reconstruction d’Évreux de 1946 à 1955. Dans le cadre de l’inauguration du dépôt de ce fonds du label Patrimoines de la Reconstruction en Normandie obtenu par la Ville d’Évreux, nous vous proposons de découvrir une vingtaine de clichés documentant la Reconstruction de la Ville avec le souci de représenter, d’une part, les habitant et, d’autre part, les ouvriers qui ont œuvré pour cette Reconstruction, souvent invisibilisés et absents des photographies que nous connaissons. Jusqu’au 30 novembre 2023 Médiathèque Rolland-Plaisance Place du Général de Gaulle, 27000 Evreux Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

Médiathèque Rolland-Plaisance
Place du Général de Gaulle, 27000 Evreux
Évreux 27000 Le Clos au Duc
Eure
Normandie

