PAR LE POUVOIR DU MANGA Médiathèque Roland Barthes Floirac, 2 avril 2024, Floirac.

Exposition BD

Du mardi 2 au mardi 30 avril

La dessinatrice Elsa Brants nous parle de la culture manga et nous entraîne à la découverte de ce pilier de la littérature japonaise.

Longtemps associé à une forme de sous culture, le manga a aujourd’hui toute sa place en France. Héritier de nombreuses traditions japonaises, il est un des segments d’une culture foisonnante dont il s’inspire et qu’il inspire lui-même en retour. Pourtant beaucoup d’idées reçues tenaces entretiennent encore l’incompréhension d’une partie du public français pour ce type de bande dessinée.

Temps fort programmé en amont du Festival Faites des Bulles de l’association Passage à l’Art, accueilli les 4 et 5 mai à la Halle 47.

Dans le cadre du mois de la BD.

De nombreux temps de rencontres, ateliers manga, conférence, concours de cosplay, etc… égraineront ce printemps du 9ème art. Restez à l’affût du programme détaillé !

Partenariat

Éditions Kana

Médiathèque Roland Barthes Rue Voltaire 33270 Floirac Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 86 99 28

Avec 900 m2 répartis sur deux niveaux, elle offre deux salles de lecture, (une pour les enfants, l’autre pour les adultes), un espace multimédia, une salle d’exposition et une salle audiovisuelle. Bus lignes 28, 32 arrêt Dravemont ; Tram A arrêt Floirac Dravemont ; Vcub Dravemont ; Accès personnes en mobilité réduite ; Parking voiture et vélo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-02T15:00:00+02:00 – 2024-04-02T18:30:00+02:00

2024-04-30T15:00:00+02:00 – 2024-04-30T18:30:00+02:00